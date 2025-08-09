قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز جديد .. معهد بحوث الصحة الحيوانية يجدد اعتماد مركز التدريب للعام السادس
مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل
هل يوجد ذنوب لا يغفرها الله؟.. احذر 10 معاصي تغلق باب الرحمة
العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
الليلة .. الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة مودرن سبورت
تسريب جديد يكشف تصميم Pixel 10 Pro Fold بلون Moonstone قبل الطرح الرسمي
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-8-2025
204761 طالب يبدأون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 اليوم
دعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. احذره في هذه الحالة
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر مع اليابان في كأس العالم لناشىء اليد

المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد
المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد
علا محمد

يختتم فى السابعة والنصف مساءاليوم، المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد مبارياته بالدور الأول أمام نظيره اليابانى بالجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال اليد تحت 19 عامًا، والمقام فى مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحمل شعار «مصر تستقبل العالم».

تقام المباراة على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة الدولى، ويبحث الفراعنة بقيادة فيرناندو روبيرتو المدير الفنى عن الفوز لحصد العلامة الكاملة بالدور الأول، والتأهل كأول المجموعة، وتعتبر هى المباراة الأقوى، لاسيما أن اليابان حقق الفوز على كل من البحرين وكوريا الجنوبية وينافس الفريقان على صدارة المجموعة.

وكان المنتخب استهل مشواره فى البطولة بفوز كاسح على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 46 ــ 27، ثم على البحرين بنتيجة 36 ــ 28.

المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد اليابانى دور المجموعات لمونديال اليد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى شعار «مصر تستقبل العالم استاد القاهرة الدولى منتخب كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

احمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

ترشيحاتنا

ارشيفي

دمشق تدرس إلغاء جولة مفاوضات في باريس مع قوات سوريا الديمقراطية

حريق صخم

حريق ضخم يشتعل في مسجد قرطبة بأسبانيا

ايرلندا

أيرلندا تعتزم إقرار حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية

بالصور

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد