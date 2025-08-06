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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم لشباب كرة اليد.. فوز المجر على المغرب وسويسرا على كوسوفو

فوز المجر وسويسرا
فوز المجر وسويسرا

أسفرت نتائج منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، عن فوز منتخب المجر على نظيره المغربي بنتيجة 20/45.

وحصل لاعب منتخب المجر ماتي جانسيز بيتو على جائزة رجل المباراة.


كما فاز منتخب سويسرا على منتخب كوسوفو  بنتيجة 25/35.
وحصل لاعب المنتخب السويسري نيكولاس ميرتسفا على جائزة رجل المباراة.

وتقام مباريات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات المجر وسويسرا والمغرب وكوسوفو على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتقام مباراتا الجولة الثانية للمجموعة الثانية بعد غد الجمعة، حيث يلتقي المنتخب المجري بمنتخب كوسوفو الساعة الخامسة والربع عصرا، ويلعب المنتخب السويسري أمام نظيره المغربي في  الساعة السابعة والنصف مساءً.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

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