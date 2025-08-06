بدأ منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عامًا، مشواره في بطولة العالم للناشئين، بانتصار ساحق على نظيره الكوري الجنوبي، بنتيجة 46-27، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على صالة استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وظهر لاعبو المنتخب المصري بأداء هجومي منظم ودفاع قوي، فرضوا من خلاله سيطرتهم المطلقة على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية، ليحققوا فوزًا معنويًا كبيرًا في افتتاح البطولة.

وتُقام بطولة العالم لكرة اليد للناشئين في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس، وتحتضن منافساتها صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ترتيب المجموعة واستعدادات للمواجهة القادمة

ويخوض المنتخب المصري البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات: كوريا الجنوبية، والبحرين، واليابان.

موعد مباراة مصر والبحرين في بطولة كأس العالم لناشئي اليد

وبعد الفوز الافتتاحي، يستعد ناشئو "الفراعنة" لمواجهة منتخب البحرين، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وذلك يوم الخميس 7 أغسطس، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بملاقاة اليابان.