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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب ينجح في ضم المهاجم النيجيري بنجامين أكور

بنجامين أكور
بنجامين أكور
حسام الحارتي

نجح مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح في إنهاء إجراءات ضم المهاجم النيجيري بنجامين أكور قادما من فريق الكرخ العراقي حيث وقع اللاعب على عقد لمدة موسمين. 
ويعد بنجامين من أبرز المهاجمين في الدوري العراقي الموسمين الماضيين وكان محط أنظار عدد من الأندية لما يتمتع به من قدرات هجومية مميزة وأنهى نادي المقاولون المفاوضات بنجاح 

وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.


وانتظم المهاجم النيجيري في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي.

بنجامين أكور المقاولون العرب نادي المقاولون العرب الدوري المصري أخبار الرياضة

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