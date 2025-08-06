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الجولة الأولى.. فوز صربيا وإسبانيا في المجموعة الثالثة ببطولة العالم لليد للناشئين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجولة الأولى.. فوز صربيا وإسبانيا في المجموعة الثالثة ببطولة العالم لليد للناشئين

بطولة العالم لليد
بطولة العالم لليد
حسام الحارتي

أسفرت نتائج منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، عن فوز منتخب صربيا على منتخب كرواتيا بنتيجة 25/26.

وحصل لاعب منتخب كرواتيا يوسيب توميتش على جائزة رجل المباراة.

وفاز منتخب إسبانيا على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 19/49.

وتقام مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات صربيا وإسبانيا وكرواتيا والجزائر ، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام مباراتي الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، غدا الخميس، حيث يلتقي المنتخب الصربي بمنتخب الجزائر في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا، ويلعب المنتخب الإسباني أمام نظيره الكرواتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: “الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي - صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي - صالة حسن مصطفى - صالة العاصمة الإدارية الجديدة”.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

بطولة العالم لليد أخيار الرياضة موقع صدي البلد مصر ألمانيا

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