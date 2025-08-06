رحلة لجماهير الثغر.. لمشاهدة لقاء الاتحاد السكندري والمصري

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي تنظيم و توفير أتوبيسات لنقل جماهير الثغر العظيمة لدعم ومساندة فريقها ومشاهدة لقاء نادي الاتحاد السكندري والنادي المصري في إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري العام والمقر إقامته يوم الجمعة الموافق 8/8/2025 الساعة التاسعة مساءً باستاد السويس الجديد، وذلك لحاملي بطاقة المشجع “Fan ID” وتذكرة المباراة.

و سيتم تواجد الأتوبيسات صباح يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ستاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، على أن تكون العودة عقب نهاية المباراة مباشرة.