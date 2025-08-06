نادي الزهور يستضيف تدريبات عدد من منتخبات بطولة العالم لناشئي كرة اليد

تستضيف الصالة المغطاة بنادي الزهور بمدينة نصر تدريبات عدد من المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة "مواليد 2006"، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري.

وتشهد الصالة المغطاة بنادي الزهور والمُجهزة وفق أعلى المواصفات تدريبات منتخبات: السعودية –تونس – كوريا الجنوبية – اليابان – أمريكا – المكسيك – الأرجنتين – أوروجواي – فرنسا – النرويج – الدنمارك – التشيك – تركيا – ألمانيا

كما تُقام داخل النادي اختبارات الحكام الدولية المعتمدين للبطولة.

وتنطلق منافسات بطولة العالم بمباراة مصر وكوريا الجنوبية في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وتلعب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: "كوريا الجنوبية - البحرين - اليابان".

وتضم المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وتقام منافسات البطولة على 4 صالات وهي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة الدكتور حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.