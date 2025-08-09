الطريق السليم.. تعليق خالد بيومي على فوز الزمالك

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على أداء الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في أول جولات بطولة الدوري الممتاز.

وقال خالد بيومي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا بيثبت إن جون إدوارد ماشي في الطريق السليم عامل فريق كويس، ومعدل أعمار سنية جيدة ودكة بدلاء ممتازة جدًا”.

وتابع: “مستوى اللاعبين ممتاز والمعدل البدني في بداية الموسم مكنش سيء، الزمالك على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفني وعلى مستوى تغييرات يانيك فيريرا، في أول ظهور له في الدوري المصري ممتازة جدًا جدًا”.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.