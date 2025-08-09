مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا على جماهير الزمالك بعد أول فوز بالدوري

علق الاعلامي مهيب عبد الهادي علي أداء نادي الزمالك أمام سيراميكا كيلوباترا في بطولة الدوري المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :"

بداية رائعة وقوية لمدرسة الفن والهندسة بفوز 2/0 على سيراميكا في أولي جولات الدوري المصري ..... رجل المباراة هو ؟".

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .



وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.