الجنايني: إنشاء قطاع منفصل لكرة القدم يمثل نقلة نوعية في الزمالك
فضل ماء زمزم.. اعرف بركته واحذر من استعماله بهذا الأمر
لمحبي الـ SUV .. سعر ومواصفات تويوتا فيلوز 2025 في السعودية
الأقمار صناعية تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية قرب معبر يؤدي إلى غزة
أحمد عبد العزيز: السوشيال ميديا سلاح يضر أكثر مما ينفع ولا أجيد استخدامه
اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من عواقب السيطرة على غزة
فضل قيام الليل.. احذر فعل يقع فيه الجميع يحرمك من 13نعمة
فيريرا يعلق على غضب بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا .. ماذا قال؟
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
بريطانيا و4دول أوروبية يرفضون قرار الإحتلال بشن عملية عسكرية ضد غزة
رياضة

الجنايني: إنشاء قطاع منفصل لكرة القدم يمثل نقلة نوعية في الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أعرب عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدمه الفريق الأبيض خلال مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوز الزمالك في افتتاح مشواره بالدوري.

وأكد الجنايني أن الفريق ظهر بشكل منظم وقوي، وقدم مباراة تليق باسم وقيمة النادي، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار يحمل أهمية خاصة من الناحية المعنوية في بداية الموسم الجديد.

الصفقات الجديدة تصنع الفارق

وتحدث الجنايني عن مستوى الصفقات الجديدة التي أبرمها الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أنها أظهرت أداءً جيدًا منذ أول مشاركة رسمية لها، حيث قدمت لمحات فنية مميزة ساعدت الفريق على تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الانسجام الكامل بين العناصر القديمة والجديدة سيظهر بشكل أكبر في المباريات المقبلة، مما سيجعل الفريق أكثر قوة وتجانسًا على أرض الملعب.

فوز “غالي” في بداية المشوار

ووصف الجنايني الفوز على سيراميكا بأنه “غالي” وذو قيمة خاصة، إذ يمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية قوية لمواصلة المشوار بثقة، خاصة في ظل المنافسة القوية المتوقعة هذا الموسم.

وأوضح أن حصد النقاط الثلاث في الجولة الأولى يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الفريق على المدى الطويل.

إشادة بقرار إنشاء قطاع كرة القدم

وفي سياق آخر، وجّه الجنايني الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على قرار إنشاء قطاع منفصل لكرة القدم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة اللعبة داخل النادي.

وشدد على أن هذا القرار لم يسبق لأي نادٍ في مصر اتخاذه، وأنه يعكس رؤية احترافية تهدف لتطوير المنظومة الكروية بالنادي بشكل شامل، سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين


 

