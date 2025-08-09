الجنايني: فوز الزمالك على سيراميكا بداية مطمئنة وتجربة إدارية فريدة

أشاد عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، بانطلاقة الفريق الأبيض في الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، مؤكدًا أن البداية القوية تمنح دفعة معنوية مهمة لبقية الموسم.

الجنايني أوضح في تصريحاته لقناة الزمالك أن المباراة كانت اختبارًا صعبًا في أولى جولات الدوري، مشيرًا إلى أن التنظيم والعمل المنهجي الذي شهده النادي خلال الفترة الأخيرة كان له دور بارز في الأداء الإيجابي.



وقال:"طالما أن هناك عملًا منظمًا ورؤية واضحة، فالنتائج الجيدة ستأتي حتمًا".

كما أشاد بقدرات المهاجم شيكو بانزا، واصفًا إياه باللاعب المميز، مضيفًا أن اكتمال الانسجام بين الصفقات الجديدة وبقية عناصر الفريق سيجعل الأمور مطمئنة لجماهير الزمالك.

الجنايني أشار أيضًا إلى أن الزمالك أصبح أول نادٍ في مصر يطبق تجربة فصل إدارة كرة القدم ماليًا وفنيًا عن مجلس الإدارة، معتبرًا أنها خطوة علمية تتيح العمل بعيدًا عن العواطف، موجّهًا الشكر للمجلس الحالي على دعمه لهذه الفكرة.