بيراميدز يواصل بداياته المتعثرة في الدوري.. 4 مواسم دون فوز في الجولة الافتتاحية

أخفق بيراميدز مجددًا في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية في الدوري المصري الممتاز، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة في الجولة الأولى لموسم 2025-2026، في لقاء أقيم مساء الجمعة على ملعب السلام.

تعادل جديد يضاف إلى السلسلة

نتيجة التعادل أمام دجلة مددت سجل الفريق السماوي في بدايات المواسم الأخيرة، إذ فشل في تحقيق أي انتصار في الجولة الأولى خلال 4 مواسم متتالية:

2022-2023: تعادل 1-1 أمام إنبي

2023-2024: تعادل 2-2 أمام الزمالك

2024-2025: تعادل 1-1 أمام بتروجيت

2025-2026: تعادل 0-0 أمام وادي دجلة

خلفية من مواجهة دجلة

المباراة الأخيرة أمام دجلة شهدت إثارة مبكرة، إذ لعب بيراميدز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 بعد طرد وليد الكرتي، قبل أن يتساوى العدد بطرد محمود طلعت من دجلة في الدقيقة 63.

ورغم الفرص المتبادلة، لم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك، ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة في بداية مشواره بالنسخة الجديدة من البطولة.

تحدٍ مبكر ليورتشيتش

المدرب كرونوسلاف يورتشيتش يواجه مهمة صعبة في إعادة فريقه سريعًا إلى أجواء المنافسة، خاصة مع تعدد الغيابات المؤثرة، في وقت ينتظر فيه جمهور بيراميدز بداية قوية تكسر سلسلة التعادلات المتكررة في الافتتاحيات.