حازم إمام يكشف عن مفاجأة بشأن ناصر ماهر

كشف حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء .

وذلك قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء الجمعة، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورتس”: "ناصر ماهر، سيشارك في مباراة سيراميكا كليوباترا، في الناحية اليمنى".

وأضاف: “ناصر ماهر، الموسم الماضي خلال وجودنا في لجنة التخطيط كان غاضبًا من بيسيرو، بسبب مشاركته في الناحية اليمنى وهذا كان واضحًا للجميع عند استبداله”.

وقال: “يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك مدرب هجومي، ويعتمد على بناء الهجمة من تحت وعلى اللعب للأمام”.