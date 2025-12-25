صفعة بـ 200 جنيه .. إبريل المقبل جولة جديدة لـ عمرو دياب بمحكمة النقض

حددت محكمة النقض جلسة 20 أبريل المقبل لنظر طعن الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، في واقعة صفع الشاب أسامة خلال أحد حفلاته ونرصد لكم التفاصيل الكاملة :

دفاع عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه

وكان دفاع عمرو دياب قد تقدم بطعن على حكم تغريمه 200 جنيه في واقعة صفع الشاب أسامة خلال إحدى الحفلات، وحددت محكمة النقض شروط قبول الطعن، وهي أن يكون وجه الطعن واضحًا ومحددًا.

بلاغ للنائب العام من 53 محاميا آخرين ضد عمرو دياب

وتقدم الدكتور حسين عبد الله المطعني، المحامي بالنقض، ببلاغ عاجل للنائب العام متضامنا معه 53 محاميا آخرين من أبناء محافظة الأقصر "جنوب مصر"، على رأسهم الدوشي شكر، نقيب محامي الأقصر.

وحمل البلاغ رقم 807350 ضد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، والمعروف إعلاميًا بعمرو دياب.

ويأتي البلاغ على خلفية الحادثة التي شغلت الرأي العام في مصر وصفحات السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو للمطرب الشهير يظهر فيه وهو يقوم بصفع أحد أبناء محافظة الأقصر في حفل زفاف بأحد فنادق القاهرة.

محاكمة عمرو دياب بتهمة صفع شاب

وكان والد الشاب سعد أسامة الذي اعتدى عليه الفنان عمرو دياب بالصفع، كشف من قبل عن رغبته في اللجوء للقضاء للحصول على حق نجله، قائلا: “حق ابني هييجي بالقضاء”، مؤكدا أن نجله شاب مكافح يعمل برفقة أصدقائه في مجال تنظيم الحفلات منذ أشهر قليلة بعد تخرجه في الجامعة.

وأكد والد الشاب أن ما حدث مع ابنه تسبب في إصابته بحالة نفسية سيئة بعد اعتداء الهضبة عمرو دياب عليه بالصفع، لافتا إلى أن الاعتداء على نجله بالضرب، يعد بمثابة وصمة عار لهم بين أهالي الصعيد.

وفي وقت سابق، قال دفاع الشاب سعد أسامة إن ما فعله الفنان عمرو دياب يعد أمرا غير مقبول، يمثل اعتداءً على كرامة موكله.

وعن شد وجذب الفنان عمرو دياب، قال محامي الشاب سعد أسامة: “أي فنان ممكن يتعرض لموقف زي دا، لكن كان ممكن عمرو دياب يتصرف بطريقة أفضل من كدا، أو يشاور لأي حد من الأمن الموجود يقولهم ينزلوه أو يخرجوه من الحفل”، مضيفا: “صفع عمرو دياب للشاب سعد أسامة بهذه الطريقة فيه تجاوز للحدود، ودا مش دفاع شرعي”.

واستكمل دفاع الشاب سعد أسامة موجها رسالة لـ عمرو دياب: “المفروض أنت كفنان تصرفاتك تكون محسوبة؛ لأنك موجود في مجتمع الناس كلها بتقتدي بيك، وخاصة الشباب في سن المراهقة”.

محاولة الفنان عمرو دياب الاعتذار منه

كما نفى محامي الشاب سعد أسامة محاولة الفنان عمرو دياب الاعتذار منه بعد الواقعة، مضيفا: “سعد مكانش من المدعوين في الحفل، لكنه كان في شغله، وكان متواجدا في الحفل بسبب ظروف شغله، ولما شاف الفنان عمرو دياب حب يتصور معاه وحصل اللي حصل.. لكن لم تكن هناك أي نية من جانب سعد لمضايقة الفنان عمرو دياب”.

في السياق ذاته، قال الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريحات له: "لا يوجد مبرر إن الإنسان يفقد أعصابه خاصة لو شخصية عامة، الشخصية العامة لا بد أن تتحلى بالثبات الانفعالي".

وأضاف: "لكن فيه حاجة إحنا لم نرها في فيديو عمرو دياب.. واضح في الصورة إن حصل اعتداء لفظي أو جسدي.. فيه حاجة منعرفهاش حصلت في الفيديو".

وطالب طارق الشناوي، الفنان عمرو دياب بأن يسارع بإصدار بيان صوتي يعلن فيه اعتذاره عما صدر منه، مؤكدًا أنه مهما كان التجاوز لا يجوز الرد عليه بتجاوز آخر.