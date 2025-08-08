أول تعليق من كريم الدبيس على استبعاده مع مواجهة الزمالك.. ماذا قال؟

علّق كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على قرار استبعاده من مباراة الفريق مع الزمالك في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للإصابة.

وتعرض كريم الدبيس، لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق التي أُقيمت استعدادًا لمواجهة الزمالك في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وكتب الدبيس عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”: الحمدلله على كل شيء، لا يؤخر الله أمرا إلا لخير ولا يحرمك من أمر إلا لخير ولا ينزل بك بلاء إلا بخير فأنت من خير وفي خير وإلى خير".

وتُعد مباراة سيراميكا أمام الزمالك هي الأولى لـ كريم الدبيس بعد خروجه على سبيل الإعارة من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل بداية الموسم.