الشوط الأول.. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 0-0 في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2025-2026، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

اتسم الشوط الأول بالسرعة في إيقاع اللعب من كلا الفريقين، وشهدت الدقائق العشر الأولى خطورة بالغة من سيراميكا على مرمى الزمالك وكانت أولى الكرات الخطرة عن طريق فخري لاكاي، لاعب سيراميكا، الذي سدد كرة ارتطمت في القائم لتضيع فرصةى هدف محقق لصاحب أصحاب الأرض.



واستمرت خطورة سيراميكا كليوياترا إلى منتصف المباراة، وبادر الزمالك بالهجوم على مرمى سيراميكا وشهدت الدقيقة 26 فرصة هدف محقق ضائع من تسديدة محمد شحاتة من داخل منطقة الجزاء التي تصدى لها عمرو السولية ببراعة ليمنع فرصة هدف محقق لصالح الفارس الأبيض.

وفي الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول اتسم اللقاء بالندية من الفريقين مع انحصار اللعب في مناطق وسط المرمى دون خطورة حقيقية على المرميين، وأطلق ناصر ماهر تسديدة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من على حدود منطقة الجزاء مرات بجوار القائم، لتنتصف المباراة بتعادل سلبي.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي 'الونش'، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا ، ناصر منسي .

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم ' إيشو' وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري