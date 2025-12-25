آخر تحديث لسعر الذهب بعد قرار الفائدة اليوم 25-12-2025

مع إعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة قبل قليل، شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار في تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 25-12-2025.

استقرار الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب حالة من الثبات بدون تغيير وسط حالة من الترقب داخل الأسواق

ارتفاع غير مسبوق

مع بداية تعاملات مساء اليوم الخميس وقبيل حسم قرار سعر الفائدة داخل البنوك؛ صعد سعر الذهب مقدار 185 جنيها في إشارة للتحوط من أي قرارات مفاجئة.

تذبذب أسبوعي

وشهد سعر الذهب على مدار الشهر الماضي تراجعا حادا في قيمته ليفقد مايقارب من 650 جنيها في المتوسط على مختلف الأعيرة الذهبية

أخر تحديث لسعر الذهب

سجل أخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5935 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6782 جنيها للبيع و 6822 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5935 جنيها للبيع و 5970 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5087 جنيها للبيع و 5117 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3954جنيه للبيع و 3980 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47.48 ألف جنيه للبيع و 47.76 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4479 دولارا للبيع و 4480 دولارا للشراء

أسعار المعادن

سجلت الفضة أعلى مستوى تاريخي عند 72.70 دولار، وكانت مرتفعة أخيرًا بنسبة 0.7% عند 71.94 دولار للأونصة.

أسعار الفضة قفزت بنسبة 149% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت أكثر من 70% خلال الفترة نفسها.

أما البلاتين بلغ ذروته عند 2,377.50 دولار قبل أن يقلص مكاسبه ليتراجع بنسبة 2.4% إلى 2,220.44 دولار.

و هبط البلاديوم بأكثر من 9% إلى 1,683.58 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

يُستخدم البلاتين والبلاديوم بشكل أساسي في المحولات الحفازة للسيارات لتقليل الانبعاثات، وقد ارتفعا منذ بداية العام بنحو 145% و85% على التوالي، مدفوعين بشح المعروض من المناجم، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتحول بعض المستثمرين من الذهب إلى هذه المعادن.