مصرع شخص سقط خلال محاولة تسلق حواجز محطة مترو شبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى الحواجز الحديدية بجوار محطة مترو شبرا الخيمة أسفل كوبري المشاة، بنطاق محافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وجود جثة أمام منفذ كلية الزراعة بالمؤسسة في شبرا الخيمة خلف سور المترو.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية وتحريات أجهزة البحث الجنائي وجود جثة لشخص سقط من أعلى السور أثناء محاولته تسلقه وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.