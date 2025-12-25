استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025

أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة .. شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات الخميس 25 ديسمبر 2025، وذلك في جميع البنوك العاملة بالسوق المصرفية، عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو القرار الذي جذب اهتمام المتعاملين والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، ودفع الكثيرين لمتابعة حركة أسعار الصرف عن كثب لمعرفة انعكاساته المباشرة على العملات المختلفة.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تترقب فيه الأسواق أي تغيرات محتملة في أسعار العملات الرئيسية والعربية، خاصة مع ارتباطها الوثيق بحركة الاستيراد والسفر والتحويلات المالية، ما جعل أسعار العملات من أكثر الموضوعات بحثا خلال الساعات الآتية لقرار خفض الفائدة.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

حافظ سعر الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.52 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يعكس ثبات التعاملات الرسمية دون تسجيل أي تغيرات جديدة.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي 12.54 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع، بينما وصل السعر في بنك مصر إلى 12.54 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع، ليستمر الأداء المستقر للعملة السعودية في البنوك الكبرى، خاصة مع زيادة الطلب عليها لأغراض السفر والعمرة.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي هو الآخر خلال تعاملات الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث وصل سعره في البنك المركزي المصري إلى 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، دون أي تحرك يذكر مقارنة بالتعاملات السابقة.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي وصل إليه في بنك مصر، ما يعكس حالة من التوازن في العرض والطلب على العملة الإماراتية داخل القطاع المصرفي المصري.

أسعار الدينار الكويتي اليوم في مصر

واصل الدينار الكويتي تسجيل مستويات مرتفعة مقابل الجنيه المصري مع استقرار ملحوظ في الأسعار، إذ سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 154.55 جنيه للشراء و155.05 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 154.10 جنيه للشراء و155.60 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 154.40 جنيه للشراء و155.60 جنيه للبيع، ليظل الدينار الكويتي من أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم بعد خفض الفائدة

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية عقب قرار خفض الفائدة، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، من دون تسجيل أي تغيرات مفاجئة.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي وصل إليه في بنك مصر، ما يعكس استقرارا في سوق النقد الأجنبي وتوازنا بين قوى العرض والطلب.

أسعار اليورو في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو الأوروبي استقرارا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل في البنك المركزي المصري 56.03 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع، ليستمر عند نفس المستويات المسجلة سابقا.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 55.67 جنيه للشراء و56.02 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك مصر إلى 55.96 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع، في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين لحركة العملة الأوروبية.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

حافظ الجنيه الاسترليني على استقراره أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري نحو 64.21 جنيه للشراء و64.40 جنيه للبيع، من دون تسجيل أي تغيرات ملحوظة.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 64.20 جنيه للشراء و64.45 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك مصر إلى 64.20 جنيه للشراء و64.42 جنيه للبيع، ليواصل الاسترليني أداءه المستقر في السوق المحلية.

تأثير خفض الفائدة على سوق العملات

يرى خبراء مصرفيون أن قرار خفض الفائدة بنسبة 1% أسهم في تعزيز حالة الهدوء داخل سوق الصرف، حيث لم تشهد العملات الأجنبية والعربية أي تقلبات حادة، وهو ما يعكس ثقة الأسواق في السياسات النقدية المتبعة خلال المرحلة الحالية.

ويؤكد المتابعون أن استمرار هذا الاستقرار من شأنه دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة الخارجية والسياحة، إلى جانب توفير قدر من الطمأنينة للمواطنين فيما يتعلق بأسعار العملات خلال الفترة المقبلة.