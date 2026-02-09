قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

موعد إطلاق هاتف أوبو Find X6 وأبرز المزايا والمواصفات المتوقعة

هاتف أوبو Find X6
هاتف أوبو Find X6
لمياء الياسين

من المتوقع إطلاق هواتف قابلة للطي جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في جميع أنحاء العالم. فبينما يُتوقع أن تُعلن شركة Honor عن هاتف Honor Magic V6 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس في مؤتمر MWC 2026 القادم مطلع مارس، يُتوقع أيضًا إطلاق هاتف Oppo Find N6 في نفس الفترة تقريبًا. وفي تطور جديد، كشف المُسرّب Yogesh Brar عن موعد إطلاق Find N6 في الأسواق العالمية.

موعد إطلاق هاتف أوبو فايند N6 

موعد إطلاق هاتف أوبو فايند N6 

ووفقا للتسريبات ، سيُطرح هاتف أوبو فايند إن 6 في الأسواق الصينية في 17 مارس، بالإضافة إلى أسواق عالمية مختارة، بما في ذلك أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا ولن يطرح الجهاز في الهند وسيكون متوفرًا بلوني التيتانيوم والبرتقالي.


مواصفات هاتف أوبو فايند N6 (حسب الشائعات)
 

بحسب التقارير ، سيأتي هاتف أوبو فايند إن 6 بشاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO OLED بحجم 8.12 بوصة، تدعم دقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز. أما الشاشة الخارجية، فستكون بحجم 6.62 بوصة، وكلا الشاشتين مزودتان بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

سيحتوي هاتف Find N6 على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير تقريبًا تدعم الشحن السلكي واللاسلكي بقوة 80 واط. 

أما الكاميرا الخلفية، فستتكون من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما.
من المتوقع أن يصل هاتف Find N6 بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وقلم ذكي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ، واتصال بالأقمار الصناعية (في الصين فقط). ويُقال إن N6 أنحف وأخف وزنًا من الجيل السابق، لكن الأبعاد الدقيقة غير معروفة حتى الآن. ومن المرجح أن يحصل السوق الصيني على نسخة سوداء إضافية من الجهاز. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات عن سعره.

