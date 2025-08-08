متمسك بالأهلي.. أشرف بن شرقي يرفض عرض الشحانية القطري

رفض الجناح الدولي المغربي أشرف بن شرقي عرضًا ماليًا مغريًا من نادي الشحانية القطري، الذي سعى لاستعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما كشفته مصادر خاصة لموقع Africafoot.

وأوضحت أن اللاعب فضّل البقاء مع الأهلي ومواصلة رحلته بقميص "الشياطين الحمر"، طامحًا في حجز مكان أساسي ضمن التشكيلة خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن عقد بن شرقي مع الأهلي، الذي وقّعه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، يمتد لعامين ونصف، ويتقاضى خلال ما تبقى من موسم 2023-2024 مبلغ 800 ألف دولار (ما يعادل نحو 687,280 يورو)، على أن يحصل في كل من الموسمين التاليين على راتب سنوي قدره مليون دولار.

وتُعد هذه التجربة عودة ناجحة للجناح المغربي إلى الدوري المصري بعد فترة تألق مع الزمالك بين عامي 2019 و2022، توج خلالها بعدة ألقاب محلية وقارية، قبل أن يخوض محطات احترافية أخرى.

وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية في أكاديمية المغرب الفاسي، ثم لعب لعدد من الأندية البارزة أبرزها الوداد البيضاوي المغربي، والهلال السعودي، ورينس الفرنسي، والزمالك المصري، ونادي الجزيرة الإماراتي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي في تجربته الحالية.