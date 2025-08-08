موناكو يتعاقد مع حارس مرمى باير ليفركوزن

أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي، مع الحارس المخضرم لوكاس هراديكي، قادمًا من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني.



ووقع الحارس هراديكي، عقدًا مع نادي موناكو، لمدة عامين مع إمكانية إضافة عام آخر.



ولم يُكشف النادي عن قيمة الصفقة، ولكن صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية ذكرت أن موناكو دفع 2.5 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو كمكافآت.



ويتمتع الحارس الفنلندي، البالغ من العمر 35 عامًا، والمولود في سلوفاكيا، بخبرة واسعة بعد أن لعب 10 سنوات في الدوري الألماني، بدايةً مع آينتراخت فرانكفورت ثم ليفركوزن.

وفاز بثنائية الدوري والكأس مع ليفركوزن قبل موسمين.

وإلى جانب تسجيله الرقم القياسي لأكثر حارس مرمى أجنبي مشاركة في الدوري الألماني، لعب 101 مباراة مع فنلندا.



وعانى موناكو الموسم الماضي من تذبذب أداء حراسة مرماه، إذ لم يتمكن رادوسلاف ماجيكي وفيليب كون من الحفاظ على مركزهما الأول.



ويفتتح موناكو مشواره في الدوري الفرنسي على أرضه ضد لوهافر في 16 أغسطس.