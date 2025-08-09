حازم إمام يشيد بأداء الزمالك بعد الفوز على سيراميكا

أثنى حازم إمام، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، على الأداء المميز للفريق الأبيض خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز.

وأكد إمام أن التغييرات التي أجراها المدير الفني، يانيك فيريرا، لعبت دورًا محوريًا في حسم اللقاء لصالح الزمالك، مشيرًا إلى أن هذه القرارات منحت الفريق أفضلية واضحة في مجريات المباراة.

دفعة معنوية وأهداف مميزة

اعتبر نجم الزمالك السابق أن الانتصار على سيراميكا يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق في بداية مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري. وأشاد بالأهداف التي أحرزها الفريق، خاصة هدف محمد شحاتة الذي وصفه بـ”الرائع” من حيث التنفيذ والطريقة. وأوضح أن الفريق بات يمتلك حلولًا هجومية متنوعة، مع وجود بدائل قوية على دكة الاحتياط، وهو ما كان يفتقده في مواسم سابقة.



إشادة بصفقة شيكو بانزا

وتطرق إمام للحديث عن المهاجم الجديد شيكو بانزا، معتبرًا إياه صفقة ناجحة بكل المقاييس، لما يمتلكه من سرعة وقوة بدنية وقدرة على استغلال المساحات بذكاء. وفي المقابل، شدد على أن سيف الدين الجزيري يحتاج لمضاعفة مجهوداته خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة مستواه المعروف لجماهير الزمالك.



التنظيم الدفاعي سلاح فيريرا

وفي ختام تصريحاته، أكد حازم إمام أن التنظيم الدفاعي كان أحد أبرز مكاسب الفريق في المباراة، موضحًا أن هذا الجانب يعد من العلامات المميزة لعمل فيريرا منذ توليه قيادة الفريق. واعتبر أن الصلابة الدفاعية، إلى جانب التنوع الهجومي، تمثل عناصر أساسية تمنح الزمالك فرصة قوية للمنافسة على البطولات هذا الموسم.



بهذا الفوز، حصد الزمالك أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري، وسط حالة من التفاؤل لدى جماهيره بإمكانية تحقيق موسم استثنائي تحت قيادة فيريرا



