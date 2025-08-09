خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

انتقد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، جماهير نادي الزمالك التي تواجدت في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري .

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:" غير مقبول نهائيا أنك تشتم لاعب و عائلته و زوجته الفاضلة حتي لو أنت بتعتبره خانك و راح للمنافس".

وتابع:"وزي ما كنتش بتقبل العنصرية و التنمر و شتيمة شيكابالا بأسرته و زوجته الفاضلة يبقي المفروض لا تقبله على زيزو ركز مع فريقك فقط".

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .



وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.