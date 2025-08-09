قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد حسن يشيد بمحمد شحاتة بعد فوز الزمالك على سيراميكا ويحلل قرارات علي ماهر

حمزة شعيب

 

حقق الزمالك فوزًا مستحقًا على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق الأبيض انطلاقته القوية في المسابقة.

 

الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، خص لاعب الزمالك محمد شحاتة بعبارات المديح، مؤكدًا أن هدفه في شباك سيراميكا كان "ممتازًا من حيث الرؤية واتخاذ القرار".


وقال حسن في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة "أون سبورتس":"شحاتة من النوعية التي يتمناها أي مدير فني، يمتلك مرونة تكتيكية عالية، ويمكنه اللعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة".

كما أعرب "الصقر" عن سعادته بارتداء شحاتة القميص رقم 17، وهو الرقم الذي حمله أحمد حسن خلال مسيرته كلاعب، متوقعًا له دورًا مؤثرًا مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

 

وفي تحليله للمباراة، أشار أحمد حسن إلى أن المدير الفني لسيراميكا، علي ماهر، أفرط في الطموح عند إجراء التبديلات، قائلًا:"استبدال عمرو السولية كان نقطة تحول، فبدلًا من إشراك لاعب وسط مثل كريم نيدفيد، دفع بجناح وهو مروان، ما تسبب في فراغ وسط الملعب وأثر سلبيًا على أداء الفريق".

 

الفوز منح الزمالك ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري، بينما ترك سيراميكا يبحث عن حلول لتفادي الأخطاء الفنية التي ظهرت خلال اللقاء، خاصة في الشوط الثاني.

