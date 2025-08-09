فيريرا: جماهير الزمالك كلمة السر في الفوز الأول بالدوري.. وسر استبدال دونجا

صرح البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن استبدال نبيل عماد "دونجا" خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا لم يكن بسبب الإصابة، وإنما نتيجة شعور الجهاز الفني بإجهاد اللاعب، إلى جانب حصوله على بطاقة صفراء، مما أثار تخوفًا من تعرضه للطرد، مشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الجيد الذي قدمه.

وأضاف فيريرا أنه لا يرغب في الكشف للفرق المنافسة عن أسلوب تحضير الزمالك للمباريات، مشيرًا إلى أن الفريق سيظهر بطرق لعب مختلفة خلال اللقاءات المقبلة.

وأكد المدير الفني أنه يدرك جيدًا شغف جماهير الزمالك ورغبتهم الدائمة في تحقيق الفوز، موضحًا أن دعمهم كان أحد أبرز عوامل تحفيز اللاعبين، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين حرصوا على تحية الجماهير بعد نهاية اللقاء.

وكان الزمالك قد افتتح مشواره في الدوري الممتاز بفوز مستحق على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة، ليحصد أول ثلاث نقاط في مسيرته نحو المنافسة على اللقب.