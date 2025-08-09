أول تعليق من اللاعب البرازيلي بعد فوز الزمالك على سيراميكا

احتفل اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزير بفوز الزمالك الأول في مسابقة الدوري على سيراميكا كيلوباترا اليوم بهدفين للاشئ عبر حسابه على مواقع التواصل .

وشارك خوان صورة لجمهور نادي الزمالك عبر خاصية استوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وصل البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب نادي الزمالك الجديد، إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية قادماً من أوكرانيا، استعداداً للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخراً عن التعاقد مع خوان ألفينا لمدة أربعة مواسم، قادماً من فريق أوليكساندريا الأوكراني، في صفقة شهدت اتفاقاً كاملاً بين إدارة الناديين على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأنهت إدارة الزمالك كافة الإجراءات الرسمية الخاصة بالصفقة، بما في ذلك توقيع العقود وإتمام أوراق القيد، لضمان انضمام اللاعب سريعاً إلى فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يبدأ خوان ألفينا مشواره مع الزمالك خلال التدريبات المقبلة، حيث يعلق الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا آمالاً كبيرة على اللاعب لتدعيم الخط الهجومي، خاصة في مركز الجناح.