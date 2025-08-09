قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حميد الشاعري يشعل حفل العلمين بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل
كيفية صلاة الوتر بأكثر من ركعة واحدة.. خطأ شائع تجنبه
اليوم .. منتخب مصر يواجه اليابان في كأس العالم لناشىء اليد
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت
البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق
أول تعليق من اللاعب البرازيلي بعد فوز الزمالك على سيراميكا
لم تحدث من قبل .. بوتين أول رئيس روسي يزور ألاسكا.. ما السبب؟
أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح وأتربة ..تعرف علي طقس السعودية اليوم
أمريكا تخطط لاستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات المكسيكية
خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا
65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال
الأحد .. مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
رياضة

أول تعليق من اللاعب البرازيلي بعد فوز الزمالك على سيراميكا

اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزير
اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزير
علا محمد

احتفل اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزير بفوز الزمالك الأول في مسابقة الدوري على سيراميكا كيلوباترا اليوم بهدفين للاشئ عبر حسابه على  مواقع التواصل .

وشارك خوان صورة لجمهور نادي الزمالك عبر خاصية استوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وصل البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب نادي الزمالك الجديد، إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية قادماً من أوكرانيا، استعداداً للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخراً عن التعاقد مع خوان ألفينا لمدة أربعة مواسم، قادماً من فريق أوليكساندريا الأوكراني، في صفقة شهدت اتفاقاً كاملاً بين إدارة الناديين على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأنهت إدارة الزمالك كافة الإجراءات الرسمية الخاصة بالصفقة، بما في ذلك توقيع العقود وإتمام أوراق القيد، لضمان انضمام اللاعب سريعاً إلى فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يبدأ خوان ألفينا مشواره مع الزمالك خلال التدريبات المقبلة، حيث يعلق الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا آمالاً كبيرة على اللاعب لتدعيم الخط الهجومي، خاصة في مركز الجناح.

