دعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. احذره في هذه الحالة
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
حل أسهل مما تتخيل للتغلب على إحساس إنك مش قادر تركز
انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
خبير تكنولوجيا يحذر: الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وراء تمويل المحتوى الهابط
مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا على جماهير الزمالك بعد أول فوز بالدوري
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
رياضة

فوز المجر وسويسرا بالمجموعة الثانية في مونديال اليد تحت 19 عاما

الجولة الثانية.. المجر تتجاوز كوسوفو وسويسرا تتجاوز المغرب بالمجموعة الثانية في مونديال اليد
الجولة الثانية.. المجر تتجاوز كوسوفو وسويسرا تتجاوز المغرب بالمجموعة الثانية في مونديال اليد
علا محمد

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن فوز منتخب المجر على نظيره منتخب كوسوفو بنتيجة  37/28، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، بعد الفوز على المغرب في الجولة الأولى.

وفي اللقاء الثاني بالمجموعة فاز منتخب سويسرا على نظيره المغربي 32/25.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

مشروب حب العزيز
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون

طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت

