إنجاز جديد .. معهد بحوث الصحة الحيوانية يجدد اعتماد مركز التدريب للعام السادس
مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل
هل يوجد ذنوب لا يغفرها الله؟.. احذر 10 معاصي تغلق باب الرحمة
العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
الليلة .. الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة مودرن سبورت
تسريب جديد يكشف تصميم Pixel 10 Pro Fold بلون Moonstone قبل الطرح الرسمي
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-8-2025
204761 طالب يبدأون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 اليوم
دعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. احذره في هذه الحالة
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
رياضة

الليلة .. الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة مودرن سبورت

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يبدأ في التاسعة مساء اليوم السبت فريق الكرة بالنادي الأهلى رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة في اولي مباريات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز في نسختها ٦٧ التى انطلقت أمس .

الأهلى عزز صفوفه بعدد من اللاعبين أملا فى تحسين قدرته على حصد الألقاب، والأهم أن الفريق شارك فى مونديال الأندية وخاض مواجهات قوية قدم خلالها أداء متباينا، لكن المحصلة النهائية كانت جيدة، وهو أمر يريد الفريق البناء عليه.

وسيكون مدرب الأهلى خوسيه ريبيرو اليوم أمام فرصة أفضل وقيادة فريقه بتمكن بعدما تعرف على اللاعبين بعد «معمعة» المونديال وخوض فترة الاستعداد للموسم الجديد، وهو وضع أفضل بكثير من الموسم الماضى الذى تولى فيه المسئولية قبل المونديال مباشرة ليجد نفسه فى اختبار غاية فى الصعوبة، لذلك فإن المدرب مطالب بتحقيق الفوزعلى مودرن وتقديم الفريق بشكل مميز يعكس من خلاله قدراته الفنية كمدرب.

على الجانب الآخر، يبدأ مودرن الموسم بأصعب طريقة ممكنة حين يصطدم بحامل اللقب فى مواجهة الخروج منها بنقطة يعد مكسبا. ويتعين على مودرن أن يقدم موسما أفضل مقارنة بالموسم الماضى الذى كان فيه ضيفا دائما على منطقة قاع الجدول.

