أسطوري تاريخي.. عمرو أديب يشيد بهدف لاعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

علق الإعلامي عمرو أديب، على تألق لاعبي نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في أول جولات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على إكس: “جول محمد شحاتة أسطوري تاريخي، ذكاء وقدرة مذهلة على التصويب والتنشين”.

وتابع: “لاعب موهوب له مستقبل كبير وبداية عظيمه للزمالك الذي سيحقق الدوري والكأس والرابطة وأفريقيا وكأس العالم كل البطولات المعروفة وغير المعروفة وزمالك”.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.