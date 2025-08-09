شحاتة أبو كف والماهر ناصر.. هيثم فاروق يشيد بنجمي الزمالك

علق هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، على الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في أولى جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب هيثم فاروق في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “شحاتة أبو كف والماهر ناصر خلص الكلام مبروك للزمالك البداية جيدة الحمد لله”.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.