موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مواجهة في النسخة الجديدة من بطولة الدوري أمام مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

يبدأ النادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء اليوم السبت

وينتظر فريق الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك فى الجولة التاسعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وموردن سبورت

تذاع مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قنوات أون سبورت.