العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
رياضة

مصر أمام اليابان بختام الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19عاما

محمد سمير

تقام اليوم السبت 16 مباراة، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

تشهد الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي، مباريات المجموعة السابعة والثامنة، حيث يلتقي منتخب التشيك منتخب أمريكا في الساعة 12:45 ظهرًا، فيما يواجه منتخب الدنمارك نظيره تونس في الساعة الثالثة عصرًا ضمن المجموعة الثامنة.

وفي المجموعة السابعة يلتقي منتخب كوريا الجنوبية نظيره منتخب البحرين في الساعة الخامسة والربع مساءً، ويصطدم منتخب مصر بنظيره منتخب اليابان في الساعة السابعة والنصف مساءً على قمة المجموعة.

فيما تشهد صالة 2 بستاد القاهرة الدولي مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث يواجه منتخب أورجواي منتخب جزر الفارو في الساعة 12:45 ظهرًا، بينما يلاقي منتخب ألمانيا، منتخب سلوفينيا، في الساعة الثالثة مساءً، ضمن المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة السادسة يواجه منتخب الأرجنتين منتخب المكسيك في الساعة الخامسة والربع مساءً، ويلتقي منتخب النرويج منتخب فرنسا في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتقام على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث يواجه منتخب غينيا منتخب السعودية في الساعة 12:45 ظهرًا، بينما يواجه منتخب البرازيل منتخب أيسلندا في الساعة الثالثة مساءً، ضمن المجموعة الرابعة.

وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب كرواتيا نظيره منتخب الجزائر، في الساعة الخامسة والربع مساءً، ويواجه منتخب صربيا نظيره منتخب إسبانيا في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتشهد صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، مباريات المجموعة الأولى والثانية، حيث يلتقي منتخب الكويت منتخب النمسا في الساعة 12:45 ظهرًا، ويواجه منتخب السويد منتخب البرتغال في الساعة الثالثة مساءً، ضمن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية يواجه المغرب منتخب كوسوفو في الساعة الخامسة والربع مساءً، ويلاقي منتخب المجر منتخب سويسرا في الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، بينما ينتقل الثالث والرابع للمنافسة على كأس رئيس الاتحاد الدولي.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

