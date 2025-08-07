قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
تونس تخسر بصعوبة.. والبرازيل تحسم موقعة غينيا في مونديال ناشئي اليد

محمد سمير

شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في مصر، مواجهتين مثيرتين في دور المجموعات، حيث خسر منتخب تونس أمام التشيك بنتيجة 33-32، في مباراة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة، فيما نجح المنتخب البرازيلي في تحقيق انتصاره الأول على حساب غينيا بنتيجة 35-28.

تونس تسقط في معركة النقطة الأخيرة

دخل منتخب تونس المواجهة أمام التشيك متسلحًا بانتصاره العريض في الجولة الأولى على الولايات المتحدة بنتيجة 43-26، وبدأ اللقاء بشكل متوازن، حيث انتهى الشوط الأول بتفوق طفيف للمنتخب التشيكي بنتيجة 15-14.

في الشوط الثاني، تبادل المنتخبان التقدم أكثر من مرة، لكن الدقيقة الأخيرة حملت كلمة الحسم، إذ تمكنت التشيك من خطف هدف الفوز، لتنتهي المباراة بنتيجة 33-32.

ورغم الخسارة، لا تزال حظوظ تونس قائمة في التأهل إلى الدور الثاني، حيث يملك المنتخب نقطتين من فوزه في الجولة الأولى، وهو نفس رصيد منتخب التشيك الذي تعافى من خسارته في اللقاء الافتتاحي أمام الدنمارك بنتيجة 34-29.

ترتيب المجموعة الثامنة بعد جولتين

الدنمارك: 4 نقاط (فوزان)
تونس: 2 نقطة
التشيك: 2 نقطة
أمريكا: 0 نقاط


وتشهد الجولة المقبلة مواجهة نارية بين تونس والدنمارك ستحدد بشكل كبير شكل المتأهلين، فيما تلاقي التشيك نظيرتها أمريكا في لقاء لا يقل أهمية.

البرازيل تتفوق على غينيا وتنعش آمالها

وفي المجموعة الرابعة، نجح منتخب البرازيل في تحقيق فوزه الأول بعدما تغلب على منتخب غينيا بنتيجة 35-28. وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح “السامبا” بنتيجة 14-11، قبل أن يفرض المنتخب البرازيلي سيطرته الكاملة على الشوط الثاني، ويحسم اللقاء بفارق مريح.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل في الجولة الأولى أمام السعودية بنتيجة 26-26، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما ظل منتخب غينيا بدون أي نقاط بعد خسارته الأولى أمام آيسلندا بنتيجة 39-22.

ترتيب المجموعة الرابعة

آيسلندا: 4 نقاط
البرازيل: 3 نقاط
السعودية: 1 نقطة
غينيا: 0 نقاط

وتبدو الأمور مفتوحة في المجموعة الرابعة، خاصة مع المواجهات المرتقبة في الجولة الثالثة التي ستلعب دورًا محوريًا في تحديد المتأهلين للدور المقبل، بينما يقترب منتخب غينيا من توديع البطولة رسميًا.

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف..بعنوان: التحذير من الغلو والتشدد

وزارة الأوقاف تختتم الدورة التدريبية لتأهيل الواعظات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

وزارة الأوقاف تختتم الدورة التدريبية لتأهيل الواعظات

الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر يتفقد «معاهد المنيا» استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أمين المجلس الأعلى للأزهر يتفقد معاهد المنيا استعدادًا للعام الدراسي الجديد

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

