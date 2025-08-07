تونس تخسر بصعوبة.. والبرازيل تحسم موقعة غينيا في مونديال ناشئي اليد

شهدت منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في مصر، مواجهتين مثيرتين في دور المجموعات، حيث خسر منتخب تونس أمام التشيك بنتيجة 33-32، في مباراة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة، فيما نجح المنتخب البرازيلي في تحقيق انتصاره الأول على حساب غينيا بنتيجة 35-28.

تونس تسقط في معركة النقطة الأخيرة

دخل منتخب تونس المواجهة أمام التشيك متسلحًا بانتصاره العريض في الجولة الأولى على الولايات المتحدة بنتيجة 43-26، وبدأ اللقاء بشكل متوازن، حيث انتهى الشوط الأول بتفوق طفيف للمنتخب التشيكي بنتيجة 15-14.

في الشوط الثاني، تبادل المنتخبان التقدم أكثر من مرة، لكن الدقيقة الأخيرة حملت كلمة الحسم، إذ تمكنت التشيك من خطف هدف الفوز، لتنتهي المباراة بنتيجة 33-32.

ورغم الخسارة، لا تزال حظوظ تونس قائمة في التأهل إلى الدور الثاني، حيث يملك المنتخب نقطتين من فوزه في الجولة الأولى، وهو نفس رصيد منتخب التشيك الذي تعافى من خسارته في اللقاء الافتتاحي أمام الدنمارك بنتيجة 34-29.

ترتيب المجموعة الثامنة بعد جولتين

الدنمارك: 4 نقاط (فوزان)

تونس: 2 نقطة

التشيك: 2 نقطة

أمريكا: 0 نقاط



وتشهد الجولة المقبلة مواجهة نارية بين تونس والدنمارك ستحدد بشكل كبير شكل المتأهلين، فيما تلاقي التشيك نظيرتها أمريكا في لقاء لا يقل أهمية.

البرازيل تتفوق على غينيا وتنعش آمالها

وفي المجموعة الرابعة، نجح منتخب البرازيل في تحقيق فوزه الأول بعدما تغلب على منتخب غينيا بنتيجة 35-28. وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح “السامبا” بنتيجة 14-11، قبل أن يفرض المنتخب البرازيلي سيطرته الكاملة على الشوط الثاني، ويحسم اللقاء بفارق مريح.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل في الجولة الأولى أمام السعودية بنتيجة 26-26، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما ظل منتخب غينيا بدون أي نقاط بعد خسارته الأولى أمام آيسلندا بنتيجة 39-22.

ترتيب المجموعة الرابعة

آيسلندا: 4 نقاط

البرازيل: 3 نقاط

السعودية: 1 نقطة

غينيا: 0 نقاط

وتبدو الأمور مفتوحة في المجموعة الرابعة، خاصة مع المواجهات المرتقبة في الجولة الثالثة التي ستلعب دورًا محوريًا في تحديد المتأهلين للدور المقبل، بينما يقترب منتخب غينيا من توديع البطولة رسميًا.