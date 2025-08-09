مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مواجهة في النسخة الجديدة من بطولة الدوري أمام مودرن سبورت.

يبدأ النادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء اليوم السبت

وينتظر الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك فى الجولة التاسعة.

وعلم صدى البلد ان الاسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني استقر على قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا امس استعدادا لمواجهة مودرن سبورت التى شهدت مفاجآت باستبعاد كل من أحمد رمضان بيكهام والحارس محمد سيحا وحسين الشحات.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

الدفاع: ياسين مرعي- ياسر إبراهيم- أشرف داري- محمد شكري- مصطفى العش- كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا- محمد هاني.

الوسط: محمد على بن رمضان - محمود تريزيجيه - أحمد رضا - أليو ديانج - أفشة - زيزو- طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار - محمد شريف.