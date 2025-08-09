رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

أكد الفلسطيني رمزي صالح، حارس مرمى الأهلي السابق، أن المنافسة على مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك صعب جدًا لأن الحراس الثلاثة جامدين سواء محمد عواد أو محمد صبحي أو مهدي سليمان.

وأضاف رمزي صالح في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «أون سبورت»: “أكبر دليل إن الموضوع صعب تجربة بيراميدز لما جابوا مهدي سليمان وأحمد الشناوي وشريف إكرامي، كان لازم حد يمشي وده اللي حصل بالفعل”.

وتابع: “الزمالك نفس الشيء لازم حد يمشي، لازم يكون الجون الأساسي والتاني يكون الصغير يفضل موجود، ومينفعش اتنين كبار يبقوا موجودين”.

وأكمل: “من خبرتي في مصر، الحراس بيعملوا مشاكل وخدها مني مفيش حارس مرمى بيحب التاني، مستحيل”.

وأردف: “كل واحد بيحب يلعب، والمكان ده لاعب واحد اللي بيحجز مكان أساسي، في فترة من الفترات اتعملي أعمال من حارس زميلى”.







