إسلام صادق يشيد بـ لاعبين في فوز الزمالك أمام سيراميكا.. ماذا قال؟

علق الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق على أداء نادي الزمالك أمام سيراميكا كيلوباترا في بطولة الدوري المصري .



وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الزمالك يستهل مشواره بالدوري ويظهر بشكل مثير ويهزم رديف الأهلي "سيراميكا كليوباترا " بهدفين للاشيء أحدهما رائع ل"ناصر" والثاني عالمي ل"شحاته"".

وأضاف صادق :"وبانزا وكايد يقدمان أوراق إعتمادهما ..ومعالي يحتاج مزيد من الوقت".



ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .



وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.