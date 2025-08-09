رسالة مفاجئة من رمزي صالح بشأن أزمة وسام أبو علي

انتقد الفلسطيني رمزي صالح، حارس مرمى الأهلي السابق، تعامل الإعلامي الرياضي في أزمة وسام أبو علي، مع النادي الأهلي، وذلك قبل انتقاله لصفوف فريق كولمبوس كرو الأمريكي، في الميركاتو الصيفي.

وقال رمزي صالح، خلال حواره ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية “أون سبورتس”: " كُبر النادي الأهلي مادة في الإعلام، أي حد عايز يتشاف هيطلع يتكلم على النادي الأهلي".

وأضاف : «أي حد عايز بتلمع يفضل يشكر في النادي الأهلي، دي المشكلة الكل بيقف مع النادي الأهلي، لكن لما نيجي نشوف الموضوع، النادي الأهلي كان عايز يبيع وسام أبو علي، لأنه هيستفيد ماديًا من ورائه".

وتابع: “النادي الأهلي عشان يرفع الحرج عنه، قال وسام، عايز يمشي، وسام، لما أحرز 3 أ هداف في بورتو أحرج الأهلي، لأن لو النادي هو اللي باعه الجمهور هيزعل، فبالتالي صدر المشهد، إن وسام، عايز يمشي ”.