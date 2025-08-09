علاء عبد العال يطلب دعم جماهير غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي

فى إطار استعداد فريق غزل المحلة للقاء البنك الأهلى فى أولى جولات الدورى الممتاز غدا الأحد، أعلنت إدارة النادى ضم لاعب الوسط أحمد سعيد، قادمًا من البنك، فى صفقة انتقال حر، ليعزز صفوفه لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وقال علاء عبدالعال المدير الفنى لفريق غزل المحلة إن هذا اللقاء سوف يشهد صراعًا تكتيكيًا مثيرًا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره بالدورى.

وأضاف أن الجهاز الفنى استطاع الوقوف على التشكيل الذى سيتم الدفع به فى المباريات بجانب اختيار الاحتياطى على نفس المستوى، وقال إن المعسكر التدريبى الذى أقيم بالقاهرة والمحلة كان مفيدا للغاية، وكل ما نريده دعم الجماهير للفريق لنصل إلى الهدف المنشود.