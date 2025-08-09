قرار مفاجىء من إدارة البنك الأهلي قبل انطلاق مباريات الفريق بالدوري

أعلن اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى رضا إدارة النادى التامة عن اختيارات الجهاز الفنى بقيادة طارق مصطفى المدير الفنى والتى بلغت أحد عشر لاعبا كان آخرهم مصطفى الزنارى مدافع الزمالك الذى انضم لصفوف الفريق فى اليوم الأخير المحدد لقيد اللاعبين.

وقال نصار إن إدارة النادى سعت إلى النزول بمستوى أعمار اللاعبين حتى إن أكبر اللاعبين سنا بفريق نادى البنك الأهلى هو مصطفى شلبى البالغ من العمر ثلاثين عاما.

وأضاف أن المدافع البوركينى «داو سيرل» الذى يشارك أساسيا منذ عامين لا يزيد عمره الحالى على تسعة عشر عاما.

وأوضح رئيس النادى أنه تم وضع لائحة مالية مجزية جدا تعتمد على ارساء مبدأ الثواب والعقاب، وتضاعف من المكافآت فى حالة توالى الفوز فى المباريات، وأكد أن لاعبى الفريق لديهم الإصرار على تحقيق نتائج مبهرة هذا الموسم ودخول المربع الذهبى.