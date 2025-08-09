نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي

كشف الفلسطيني رمزي صالح، حارس مرمى الأهلي السابق، عن مفاجآت بشأن أزمة مواطنه وسام أبو علي، مع القلعة الحمراء، قبل انتقاله لصفوف فريق كولمبوس كرو الأمريكي، في الميركاتو الصيفي.

وقال رمزي صالح، خلال حواره ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية "أون سبورتس": "من وجهة نظري الشخصية موضوع وسام أبو علي، تم إدارته بشكل خاطئ، هقول كلام أول مرة تسمعوه، في شهر نوفمبر الماضي وسام، تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري القطري ".

وأضاف: "اتكلمت مع وسام، وحصل كلام مع النادي الأهلي، والنادي الأهلي كان مرحب جدًا، الـ3 أهداف اللي أحرزهم في بورتو، هما اللي أحرجوا النادي الأهلي، أنا كنت نصحت وسام، بتأجيل الرحيل عن الأهلي، لما بعد كأس العالم للأندية".

وواصل: “وسام أبو علي، معندوش عاطفة ومعندوش خبرة التعامل مع العرب، احنا شوية عاطفيين، اللاعب يفكر في مسيرته ونجاحه ”.

وأكمل: "أنا زعلت من تجريح بعض الإعلاميين في وسام أبوعلي، كانوا بيقولوا على وسام (الفلسطيني الفدائي)، بعدها بيقولوا (الدنماركي )، عيب التجريح".





