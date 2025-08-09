قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا
إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد
نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي
المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات
مقتل شرطي أمريكي إثر إصابته في إطلاق نار بجامعة بولاية جورجيا
عودة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم السبت 8-9-2025 والقنوات الناقلة
رسالة مفاجئة من رمزي صالح بشأن أزمة وسام أبو علي
أسطوري تاريخي.. عمرو أديب يشيد بهدف لاعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
الاعتراض على قدر الله بهذا الفعل.. يجعلك من المغضوب عليهم
عودة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم السبت 8-9-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت 9-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة الأهلي و مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري المصري.


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 

المقاولون العرب × زد – السادسة مساء – على قناة ON Sport


سموحة × الجيش – السادسة مساء – على قناة ON Sport

الإسماعيلي × بتروجت – التاسعة مساء – على قناة ON Sport

مودرن  سبورت × الأهلي – التاسعة مساء – على قناة ON Sport

الدوري التونسي
 

مستقبل قابس × الترجي – السادسة والنصف مساء

الأفريقي × أفينير دي لا مارسا - السادسة والنصف مساء

أمم أفريقيا للمحليين
 

جمهورية أفريقيا الوسطى × موريتانيا – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS 6

تنزانيا × مدغشقر – الثامنة مساء – على قناة beIN SPORTS 6

مواعيد مباريات ودية للأندية
 

مانشستر يونايتد × فيورنتينا – الثالثة إلا ربع عصرا

إيفرتون × روما – الخامسة مساء

وست هام × ليل – الخامسة مساء

ليدز يونايتد × ميلان – الخامسة مساء

نيوكاسل يونايتد × أتلتيكو مدريد – السادسة مساء

فولهام × آينتراخت فرانكفورت – السابعة مساء

أرسنال × أتلتيك بلباو – السابعة مساء

نابولي × جيرونا – الثامنة مساء

مارسيليا × أستون فيلا – الثامنة مساء

العين × غرناطة - التاسعة مساء

باليرمو × مانشستر سيتي – العاشرة مساء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

احمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

هيثم فاروق

شحاتة أبو كف والماهر ناصر.. هيثم فاروق يشيد بنجمي الزمالك

خالد بيومي

الطريق السليم.. تعليق خالد بيومي على فوز الزمالك

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

