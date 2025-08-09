عودة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم السبت 8-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 9-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة الأهلي و مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المقاولون العرب × زد – السادسة مساء – على قناة ON Sport
سموحة × الجيش – السادسة مساء – على قناة ON Sport
الإسماعيلي × بتروجت – التاسعة مساء – على قناة ON Sport
مودرن سبورت × الأهلي – التاسعة مساء – على قناة ON Sport
الدوري التونسي
مستقبل قابس × الترجي – السادسة والنصف مساء
الأفريقي × أفينير دي لا مارسا - السادسة والنصف مساء
أمم أفريقيا للمحليين
جمهورية أفريقيا الوسطى × موريتانيا – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS 6
تنزانيا × مدغشقر – الثامنة مساء – على قناة beIN SPORTS 6
مواعيد مباريات ودية للأندية
مانشستر يونايتد × فيورنتينا – الثالثة إلا ربع عصرا
إيفرتون × روما – الخامسة مساء
وست هام × ليل – الخامسة مساء
ليدز يونايتد × ميلان – الخامسة مساء
نيوكاسل يونايتد × أتلتيكو مدريد – السادسة مساء
فولهام × آينتراخت فرانكفورت – السابعة مساء
أرسنال × أتلتيك بلباو – السابعة مساء
نابولي × جيرونا – الثامنة مساء
مارسيليا × أستون فيلا – الثامنة مساء
العين × غرناطة - التاسعة مساء
باليرمو × مانشستر سيتي – العاشرة مساء