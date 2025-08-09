عودة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم السبت 8-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 9-8-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة الأهلي و مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري المصري.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



المقاولون العرب × زد – السادسة مساء – على قناة ON Sport



سموحة × الجيش – السادسة مساء – على قناة ON Sport

الإسماعيلي × بتروجت – التاسعة مساء – على قناة ON Sport

مودرن سبورت × الأهلي – التاسعة مساء – على قناة ON Sport

الدوري التونسي



مستقبل قابس × الترجي – السادسة والنصف مساء

الأفريقي × أفينير دي لا مارسا - السادسة والنصف مساء

أمم أفريقيا للمحليين



جمهورية أفريقيا الوسطى × موريتانيا – الخامسة مساء – على قناة beIN SPORTS 6

تنزانيا × مدغشقر – الثامنة مساء – على قناة beIN SPORTS 6

مواعيد مباريات ودية للأندية



مانشستر يونايتد × فيورنتينا – الثالثة إلا ربع عصرا

إيفرتون × روما – الخامسة مساء

وست هام × ليل – الخامسة مساء

ليدز يونايتد × ميلان – الخامسة مساء

نيوكاسل يونايتد × أتلتيكو مدريد – السادسة مساء

فولهام × آينتراخت فرانكفورت – السابعة مساء

أرسنال × أتلتيك بلباو – السابعة مساء

نابولي × جيرونا – الثامنة مساء

مارسيليا × أستون فيلا – الثامنة مساء

العين × غرناطة - التاسعة مساء

باليرمو × مانشستر سيتي – العاشرة مساء