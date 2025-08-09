التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم السبت، لمتابعة المباراة الهامة بين الأهلى ومودرن سبورت باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

فى حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكرى وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف.

وتضم قائمة الأهلي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا، مصطفى العش ، أحمد رمضان بيكهام ، أشرف داري، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ، محمد شكري، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، آليو ديانج، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بن شرقي، أحمد مصطفى زيزو، طاهر محمد طاهر.