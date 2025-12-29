خبير: 100 ثغرة أمنية في الموبايلات

أكد المهندس وليد عبد المقصود خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الأمن المعلوماتي بالعالم في نهاية 2025 قام بإرسال تحديثات للموبيلات الأندرويد، وأنه بعد إرسال التحديثات تم اكتشاف 100 ثغرة أمنية في الموبايلات.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج « صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الشركات المصنعة للموبايل متعددة، وأن كل نوع من الموبايل يكون له وجه للتعامل، ولذلك أن كل موبايل يكون به تحديثات أمنية تختلف عن غيره.

ولفت إلى أن الموبايلات بها تحديثات من الشركة المصنعة، وأن هناك بعض الموبايلات يكون بها معالج لعملية الاختراق، وحماية البيانات الشخصية، وأن هناك شركات لا يوجد بها تحديثات.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين تهتم بنوع كاميرا الموبايل، وبطارية الموبايل، و امكانيات الموبايل من المساحة التخزينية، لكن لا تهتم بـ الشركات التي تهتم بالتحديثات الأمنية.

وأوضح أن هناك بعض الشركات تفتقد عمل تحديث أمني شهري، بسبب أن المستخدمين ليس لديهم الوعي والثقافة.