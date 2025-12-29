قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
الكرملين: على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس.. ومكالمة بين ترامب وبوتين قريباً
خبير: 100 ثغرة أمنية في الموبايلات

البهى عمرو

أكد المهندس وليد عبد المقصود خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الأمن المعلوماتي بالعالم في نهاية 2025 قام بإرسال تحديثات للموبيلات الأندرويد، وأنه بعد إرسال التحديثات تم اكتشاف 100 ثغرة أمنية في الموبايلات.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج « صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الشركات المصنعة للموبايل متعددة، وأن كل نوع من الموبايل يكون له وجه للتعامل، ولذلك أن كل موبايل يكون به تحديثات أمنية تختلف عن غيره.

ولفت إلى أن الموبايلات بها تحديثات من الشركة المصنعة، وأن هناك بعض الموبايلات يكون بها معالج لعملية الاختراق، وحماية البيانات الشخصية، وأن هناك شركات لا يوجد بها تحديثات.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين تهتم بنوع كاميرا الموبايل، وبطارية الموبايل، و امكانيات الموبايل من المساحة التخزينية، لكن لا تهتم بـ الشركات التي تهتم بالتحديثات الأمنية.

وأوضح أن هناك بعض الشركات تفتقد عمل تحديث أمني شهري، بسبب أن المستخدمين ليس لديهم الوعي والثقافة.

