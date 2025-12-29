خبير: 2026 بالنسبة للأوضاع الاقتصادية سيكون عام الحسم

أكد الخبير الاقتصادي محمد أبو عاصي، أن عام 2026 بالنسبة للأوضاع الاقتصادية، سيكون عام الحسم، موضحًا أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة لتصحيح الأوضاع، والاتجاه للأسواق الحرة المتطورة والجديدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج « صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الفترة الماضية كنا نتحدث عن التضخم ومعدلات التضخم يتم حصرها، وأن السوق كان به ركود، لكن الفترة المقبلة سيكون هناك مؤشرات اقتصادية جديدة.

ولفت إلى أن البلاد تتجه نحو تخفيض الفائدة من أجل تشجيع الاستثمار والعمل بالأسواق، وأنه خلال عام 2026 سيكون به تشغيل للاقتصاد العالمي بالكامل، بعد فترة من الركود.

وأشار إلى أن أسعار الذهب خلال هذه الفترة ترتفع، وأن سعر جرام الذهب وصل لأكثر من 6 آلاف جنيه، وأنه رغم الارتفاعات يعتبر الذهب هي عملة الثقة، وزينة وحزينة.

وأوضح أن الكثير من البنوك المركزية العالم أصبحت تحول جزءا من الاحتياطي الخاص بها لـ ذهب، وأن الذهب بشكل عام هو الملاذ الآمن.