الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني في شرق خان يونس ورفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إن الليلة الماضية كانت من أعنف الليالي التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تهدأ أصوات الانفجارات الناتجة عن عمليات نسف متكررة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية والجنوبية من القطاع.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن عمليات القصف تركزت بشكل خاص شرق مدينتي خان يونس ورفح، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تتعرض يوميًا لعمليات تدمير واسعة للأحياء والمربعات السكنية، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح جبر أن الاعتداءات طالت أيضًا المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح، إلى جانب المنطقة الشرقية لمخيم البريج شمال المحافظة الوسطى، حيث أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بشكل متكرر، كما امتد القصف إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة، بما في ذلك أحياء التفاح والزيتون والشجاعية، حيث قامت الطائرات المروحية الإسرائيلية بإطلاق النار من رشاشاتها الثقيلة، في وقت كثفت فيه الزوارق الحربية الإسرائيلية من استهدافها للمناطق الغربية من القطاع، ولا سيما مراكز الصيادين قبالة سواحل خان يونس وغزة.