خاص.. أول تعليق من سوفاباكا الكيني بشأن بيع "أوشينج" للزمالك

علق إيلي كاليكوا، رئيس نادي سوفاباكا الكيني، على أنباء اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع بارون أوشينج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأشارت بعض التقارير، إلى أن نادي الزمالك قريب من التعاقد مع الظهير الأيمن أوشينج – البالغ من العمر 19 عامًا – على أن يتم قيده تحت السن.



وأوضحت أن الزمالك قد خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل إمكانية قيده مع الفريق، على الرغم من انتهاء فترة القيد، المُحددة من الاتحاد المصري لكرة القدم.



وقال كاليكوا، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "غير صحيح ما يتردد بشأن وجود اتفاق مع نادي الزمالك لبيع أوشينج، لا اتفاق حتى الآن مع أي نادِ".



وأضاف: "العديد من الأندية في مصر مُهتمة بالتعاقد مع أوشينج خلال الفترة الحالية ونفحص جميع العروض".



وتابع: "اللاعب لديه أيضًا عروضًا من أوروبا ولكن وجهته المقبلة ستتوقف بناء على رغبته".



وواصل: "أولوية بيعه إلى أوروبا؟ ليس شرط بالنسبة لنا، أهم شيء توافر عرض مادي جيد، ثم سنوافق على بيعه لا مشكلة لدينا".

وعن المقابل المادي، اختتم: “لم نحدد مبلغ معين، إذا كان العرض جيد بالنسبة لنا سنوافق على بيعه، نحن منفتحون لذلك لا مشكلة”.



ويرتبط أوشينج، بعقد مع نادي سوفاباكا الكيني، حتى يونيو 2027.



الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا



فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية نادي الزمالك كل من ناصر ماهر في الدقيقة 84، فيما أحرز محمد شحاتة هدفًا عالميًا من منتصف الملعب في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وينجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز في أول لقاء ببطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد.