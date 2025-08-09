قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
فصل الكهرباء عن 4 قرى بدير مواس في المنيا.. الأماكن والمواعيد
فضيحة جديدة.. "ميتا" متهمة بجمع بيانات صحية حساسة دون إذن المستخدمين
أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025
طريقة عمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
الاحتلال يضرب غزة بما يعادل 8 قنابل نووية من نوع هيروشيما حتى الآن.. ماذا يريد الصهاينة؟
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات اليوم السبت في تمام السادسة مساءً على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك بثنائية في اول مشوار البحث عن بطولة الدوري

 استهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على لقب الدوري، حيث سجل هدفي الفريق كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

التحضيرات للجولة الثانية

يستعد فريق نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة مع فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم 16 اغسطس ، وذلك في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف شيكو بانزا بعد الاستبدال

في سياق منفصل أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الأنجولي شيكو بانزا لم يرتكب أي تجاوز أو خروج عن النص بعد استبداله في مباراة سيراميكا، وأوضح أن علامات الحزن التي ظهرت على ملامح اللاعب طبيعية، وتعكس رغبته في تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي عقوبات على اللاعب، وكان المدرب يانيك فيريرا قد قرر استبدال بانزا في الدقيقة 66 من اللقاء.

تجهيز أحمد ربيع للمشاركة

ويكثف الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة فيريرا من تحضيراته للقاء المقاولون، مع وجود اهتمام خاص بتجهيز اللاعب أحمد ربيع، الذي غاب عن مواجهة سيراميكا بسبب إصابة في العضلة الضامة، حيث طلب المدرب تقريرًا طبيًا عاجلًا حول حالته للتأكد من جاهزيته، خاصة وأنه يسعى للاعتماد على جميع العناصر منذ بداية الموسم لتثبيت التشكيل وتوفير بدائل قوية على دكة الاحتياط.

الصفقات الجديدة واختبار مبكر للفريق

وكان نادى الزمالك قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الأخيرة مع عشرة لاعبين جدد، هم: مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا، وتُعد مواجهة المقاولون العرب اختبارًا حقيقيًا للفريق تحت قيادة فيريرا، وفرصة لتقييم مستوى الجاهزية في ظل التغييرات الكبيرة التي شهدها تشكيل الزمالك هذا الموسم.

