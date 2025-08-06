من بينها ناد عربي.. قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الصيفي 2025

تصدر فريق ليفربول الإنجليزي قائمة الإنفاق عالميًا لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، بينما تصدّر نادي القادسية السعودي قائمة الأندية العربية الأكثر إنفاقًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، فيما حلّ نادي نيوم، الوافد الجديد إلى الدوري السعودي للمحترفين، في المرتبة الثانية على المستوى العربي.

116 مليون يورو من القادسية لتدعيم الصفوف

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، أنفق نادي القادسية ما يقارب 116.06 مليون يورو على تسع صفقات حتى الآن، ليصبح بذلك أكثر أندية المملكة والعرب إنفاقًا، وكانت الصفقة الأضخم من نصيب ماتيو ريتيجي، القادم من أتالانتا الإيطالي مقابل 68.25 مليون يورو.

نيوم يواصل تعزيز تشكيلته بـ 11 لاعبًا

وفي ذات السياق أنفق نادي نيوم، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، حوالي 89.19 مليون يورو لتدعيم صفوفه بـ 11 لاعبًا، وكانت أبرز صفقاته ضم المدافع الفرنسي ناثان زيزي من نادي نانت الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو، ويضم نيوم في صفوفه أيضًا المدافع المصري أحمد حجازي.

ليفربول الإنجليزي يتصدر الإنفاق عالميًا

أما على الصعيد العالمي، فقد تصدّر ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، قائمة أكثر الأندية إنفاقًا خلال الميركاتو الصيفي، بإجمالي بلغ 308.68 مليون يورو.

أغلى صفقات الريدز

أبرم ليفربول صفقات ضخمة كان أبرزها:

فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو

هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو

تشيلسي وصيفًا بـ 279 مليون يورو

وجاء نادي تشيلسي في المرتبة الثانية عالميًا بإنفاق بلغ 279.65 مليون يورو، مدعومًا بصفقتين بارزتين:

جواو بيدرو من برايتون مقابل 63.70 مليون يورو

جيمي جيتنز من بوروسيا دورتموند مقابل 56 مليون يورو

قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا في سوق الانتقالات الصيفي 2025

وفيما يلي قائمة أكثر 20 ناديًا إنفاقًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية: