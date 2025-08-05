مانشستر يونايتد يُعقّد مهمة ليفربول في ضم إيزاك

دخل نادي مانشستر يونايتد بقوة على خط المفاوضات لضم المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو من لايبزيج، ما قد يُعرقل خطط ليفربول للتعاقد مع ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

ليفربول قدّم عرضًا ضخمًا لضم النجم السويدي هذا الصيف، إلا أن نيوكاسل رفضه، متمسكًا ببقاء لاعبه لحين إيجاد بديل مناسب. وبدوره، حاول نيوكاسل التعاقد مع سيسكو عبر عرضين، آخرهما بقيمة 80 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات، لكن لايبزيج رفض.

وفي تطور مفاجئ، تقدّم مانشستر يونايتد بعرض أعلى وصل إلى 85 مليون يورو لضم سيسكو، وهو ما يمنحه أفضلية في الصفقة.

صحيفة "بيلد" أشارت إلى أن سيسكو أبدى انفتاحه للانضمام لأي من الناديين، ما يزيد احتمالات انتقاله إلى أولد ترافورد.

وفي حال حسم يونايتد صفقة سيسكو، فإن نيوكاسل قد يُغلق الباب نهائيًا أمام رحيل إيزاك، ما يُشكل ضربة مزدوجة لآمال ليفربول في دعم هجومه هذا الصيف.